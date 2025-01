Em Salvador, Letícia Colin aproveita dia de praia - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2025 09:42 | Atualizado 28/01/2025 09:42

Rio - Letícia Colin, de 35 anos, está aproveitando uns dias de descanso em Salvador, na Bahia. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (27), a atriz compartilhou vários registros curtindo uma praia.

"É que a Gamboa é babado… E esses amigos são tudo. Salvador, te amo", escreveu a artista na legenda da publicação. Na sequência de fotos, a intérprete de Zélia da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", posa com um biquíni vermelho. Cabelo preso e óculos escuros completaram o visual praiano da atriz.



Através dos stories do Instagram, Colin mostrou a paisagem paradisíaca do lugar e até andou de barco. Além disso, se deliciou com quitutes regionais. Algumas horas antes, a artista curtiu o Festival de Verão de Salvador e se divertiu com o show do cantor Jão.

A publicação repercutiu e internautas reagiram. "Letícia já virou baiana, ela sabe das coisas", disse uma usuária do Instagram. "Maravilhosa na sua melhor fase", opinou uma fã. "Ela deve ser muito alto astral, queria uma amiga assim", expressou uma terceira pessoa.

Em julho do ano passado, a atriz anunciou o término do casamento com o também ator Michel Melamed, após 9 anos juntos. Apesar do fim do relacionamento, o ex-casal mantém uma boa relação. Eles são pais de Uri, de 4.