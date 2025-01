Grávida, Bruna Biancardi se despede da Arábia Saudita após Neymar deixar Al-Hilal - Reprodução / Instagram

Publicado 28/01/2025 11:34

Rio - Bruna Biancardi, grávida da segunda filha, usou as redes sociais nesta terça-feira (28) para se despedir da Arábia Saudita. A influenciadora compartilhou um álbum de fotos agradecendo pelos momentos vividos no país ao lado de Neymar e da filha Mavie. A postagem veio no mesmo dia em que o jogador anunciou oficialmente a saída do Al-Hilal, clube pelo qual atuou por pouco mais de um ano.



"Obrigada Arábia Saudita pelos momentos incríveis que vivemos aqui! Muito obrigada pelo respeito e amor com a nossa família. Esses foram meses incríveis, que permanecerão para sempre em nossos corações. Obrigada!", escreveu Bruna na legenda das fotos.



Neymar também fez questão de expressar sua gratidão ao clube saudita e ao país. Agora, ele tem um acerto encaminhado com o Santos, clube que o revelou na primeira década do século. "A todos vocês, Al-Hilal, vamos lá, obrigado! Era tudo sobre jogar e eu queria que tivéssemos o melhor tempo juntos em campo. Para a Arábia Saudita, obrigado por dar a mim e à minha família um novo lar e novas experiências. Agora conheço o verdadeiro saudita e tenho amigos para a vida toda", começou.



"Sempre senti seu amor e paixão pelo jogo. Acompanharei sua jornada como clube e país rumo a 2034 [ano em que o país vai sediar a Copa do Mundo]. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo. E eu sempre vou te apoiar!", concluiu.