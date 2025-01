Gabi Martins e Lucas Lima desconversam sobre romance após serem vistos juntos em hotel - Reprodução/Instagram

Gabi Martins e Lucas Lima desconversam sobre romance após serem vistos juntos em hotelReprodução/Instagram

Publicado 29/01/2025 10:14 | Atualizado 29/01/2025 10:17

Rio - Está rolando? Gabi Martins, 28 anos, e Lucas Lima, 42, foram vistos saindo do mesmo quarto de hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Além disso, segundo o jornalista Leo Dias, os dois passaram o dia juntos no local.

Procurados pelo apresentador do "Fofocalizando" na terça-feira (28), eles desconversaram sobre um possível romance. "Gosto muito de vocês, mas não gostaria de falar nada sobre o assunto, por favor", disse a ex-BBB.

O ex-marido de Sandy seguiu na mesma linha discretão: "Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho", falou.

O assunto movimentou as redes sociais e gerou alguns comentários sobre a cantora e ex-BBB virar madrasta do filho de Lucas com Sandy, caso o romance emplaque. Veja!

Talvez seja o casal mais aleatório de todos os tempos. Imagina Gabi Martins madrasta do filho da Sandy? https://t.co/zxFZKhUoTb — . (@diannasok) January 29, 2025

Musa da Vila Isabel, Gabi segue no Rio e participará do ensaio da escola nesta quarta-feira (29).

Solteiro desde o fim do casamento com Sandy

Lucas Lima e Sandy se separaram em setembro de 2023, após um casamento de 15 anos. Desde então, ele nunca assumiu um relacionamento publicamente, apesar de rumores de um romance com a produtora Julia Martins, sua colega de trabalho no programa "Caldeirão do Mion". Os dois foram vistos juntos em destinos paradisíacos, mas nunca confirmaram o relacionamento.



Gabi Martins terminou o namoro com Lincoln Lau em 2023. Em março do ano passado, a cantora postou e apagou uma foto ao lado do deputado Euclydes Pettersen, gerando especulações sobre um possível envolvimento após uma viagem, mas Gabi negou que tenha rolado algo entre eles.