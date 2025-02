Larissa Manoela relembra 'Além da Ilusão' - Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 16:01

Rio - Larissa Manoela usou as redes sociais para relembrar momentos especiais da novela "Além da Ilusão", da TV Globo, exibida em 2022. A atriz, que interpretou as personagens Elisa e Isadora, compartilhou diversas fotos dos bastidores da trama e refletiu sobre a importância desse trabalho na carreira.



"Três anos que o tic tac do meu coração bateu mais forte. 'Além da Ilusão' me trouxe uma versão da atriz que eu sonhava em ser, aquela que hoje eu admiro e tenho tanto orgulho. Essa novela me desafiou em diversos sentidos e me tirou da minha zona de conforto. E que delícia, era exatamente isso que eu queria. Não sou do pouco, da mesmice, gosto quando sacode, desafia, muda e transforma. E assim foi", escreveu a artista.



"Me lembro de absolutamente tudo! Como foi bom. Como aprendi e me surpreendi. Eu repleta de anseios, com uma vontade incansável de viver essa arte linda que chamo de profissão, me joguei, me entreguei e dei vida às minhas amadas personagens que carrego com muito amor no peito: Elisa e Isadora. A gente foi feliz demais! E que bom é recordar. Vocês receberam a gente na casa de vocês com amor porque era com amor que a gente também fazia esse sonho ser real", continuou.