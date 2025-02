Sonia Abrão detona confirmação de Beatriz Reis nos flashs do BBB 25 - Reprodução de vídeo

Publicado 07/02/2025 15:08

Rio - A apresentadora Sonia Abrão não poupou críticas ao formato do 'Big Brother Brasil 25', apontando que o uso de certos quadros foi mal aproveitado. Em sua opinião, o programa desperdiçou uma chance única com o quadro "Congelamento".



Em sua análise, Sonia expressou insatisfação com a forma como a produção do programa lidou com o "Congelamento", um quadro que, para ela, possui uma trama envolvente e de impacto. "É legal Paredão, é legal Paredão falso, mexe com todo mundo, mas então deixa só no Paredão, não aplica o congelamento, que é um quadro que merece uma atenção. Ele tem uma trama, ele não é só uma surpresinha, ele é um impacto", afirmou.Para Sonia, as tentativas da produção de manter o programa relevante acabaram resultando em decisões questionáveis. "Eu entendo que a equipe do BBB se movimentando muito, esteja tentando realmente dar uma sobrevida pra essa edição", destacou. No entanto, a apresentadora acredita que o real impacto do "Congelamento" foi perdido nesse processo.Sonia também apontou que o time do programa não contribuiu para o sucesso esperado da ação. "Isso é um quadro e é muito importante, não poderia ter sido desperdiçado dessa maneira. Ainda mais que a Gracyanne também não é uma personagem tão ‘assim’ no jogo, porque esse time é fraquíssimo, na verdade", opinou.Por fim, Sonia lembrou do sucesso do "Congelamento" na versão argentina do programa. Ela ressaltou que, ao contrário da edição brasileira, a ação teve mais impacto no Gran Hermano, de acordo com as expectativas do público. "Foi o congelamento que todo mundo esperava? Não, não foi o congelamento que todo mundo esperava. Porque já era um sucesso muito grande, principalmente no Gran Hermano, da argentina", concluiu.