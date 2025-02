Maisa, Mel Maia e Klara Castanho curtem jantar no Rio - Reprodução / Instagram

Maisa, Mel Maia e Klara Castanho curtem jantar no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 07/02/2025 14:34

Rio - A atriz Klara Castanho, atualmente no ar em 'Garota do Momento', compartilhou suas vivências tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Aos 24 anos, a atriz se destaca na televisão brasileira, conquistando novos desafios e amizades duradouras, como a que tem com a atriz Maisa, com quem contracena na novela.