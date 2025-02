Ary Fontoura é internado e atualiza estado de saúde - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/02/2025 10:41

Rio - Ary Fontoura, de 92 anos, foi internado para tratar um edema nas cordas vocais. Através de um vídeo no Instagram, na manhã desta sexta-feira (7), o ator aparece em uma cama de hospital atualizando os seguidores sobre o seu estado de saúde.

"A minha garganta está com um probleminha sério, então resolvi vir aqui no hospital. Aproveitei e já estou fazendo um check-up, porque é necessário a gente fazer pelo menos uma vez ao ano", falou o veterano.Na legenda da publicação, ele deu mais detalhes sobre a sua condição. "Do nada, tive um problema de refluxo que causou um edema nas minhas cordas vocais. Situação muito perigosa. Graças a Deus e aos cuidados médicos, estou quase 75%. Em breve, estaremos de volta por aqui. Beijos", escreveu Ary. O edema causa acúmulo de líquido ou gel nas cordas vocais. Com isso, pode trazer dificuldade para respirar, além de rouquidão.Famosos e internautas enviaram mensagens de apoio ao ator. "Melhoras, amado", desejou Beth Goulart. "Melhoras, querido", escreveu Leticia Spiller. "Fica bem logo", desejou um seguidor. "Melhoras, querido", comentou outra usuária das redes sociais.