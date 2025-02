Babi Cruz e o namorado André Caetano - Reprodução/Instagram

Babi Cruz e o namorado André CaetanoReprodução/Instagram

Publicado 07/02/2025 12:30 | Atualizado 07/02/2025 12:36

Rio - Babi Cruz, 63 anos, recebeu alta após ser internada para tratar diverticulite. A mulher de Arlindo Cruz postou um vídeo ao deixar o hospital, na quinta-feira (6), e agradeceu o apoio do namorado, André Caetano. fotogaleria

"'Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós'... Enfim, pegando o elevador com a minha amiguinha aqui, a enfermeira que cuidou de mim. Obrigada, tá? E agradecer esse negão aqui, ó! Que esteve comigo o tempo todo, meu parceiro, meu amigo, cuidou de mim com carinho, atenção, zelo. Obrigada, negão! Obrigada, meu preto!", disse.

Babi deu entrada no hospital na segunda-feira (3) pós ser diagnosticada com diverticulite, inflamação nos divertículos, que se formam na parede do intestino grosso. Ela contou que sentiu muitas dores e precisou ser internada para tomar antibiótico na veia.



"Às vezes, numa determinada curva, tem algo que seu pneu fura e você tem que parar. Então eu estou aqui internadinha, uma diverticulite me parou. Dói demais, dói muito e é um tratamento meio severo. Tem que ter antibiótico na veia por determinados dias e muito analgésico para poder aguentar a dor. Quem já passou por isso sabe", contou ela.



Namoro e críticas



Babi assumiu a relação com André publicamente em fevereiro de 2023. Na ocasião, ela foi alvo de críticas por ainda ser casada com Arlindo Cruz. Ela se manifestou e afirmou que seguia nos c cuidaods de seu marido, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e, desde então, tem sequelas que o impedem de se locomover e se comunicar.

"Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida, por mais distante que pudesse ser em meus pensamentos, em dado momento, mas sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial", disse Babi Cruz na ocasião.