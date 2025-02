Paolla Oliveira mostra bastidores de ensaio fotográfico - Reprodução Instagram

Publicado 07/02/2025 15:03 | Atualizado 07/02/2025 15:04

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, mostrou os perrengues nos bastidores de ensaio fotográfico na praia, nesta sexta-feira (7). A atriz publicou um vídeo, no Instagram, e exibiu o que enfrenta quando vai trocar de roupa em público, e os desafios que tem que passar quando os registros são dentro do mar.

"Cada mergulho é um flash. (não tem mergulho, apenas flashs), escreveu na legenda.

Artista recebeu diversos elogios de seguidores nos comentários da postagem. "Imagina a dor nas costas por carregar o peso de ser a mulher mais gostosa do Brasil", disse um. "As pessoas que dizem que você é a mais bonita do Brasil estão totalmente certas", afirmou outro. "Se eu ver essa mulher pessoalmente não vou saber fingir costume não. Como é musa! Linda demais", comentou mais um fã.

Paolla Oliveira tem compartilhado com seus mais de 37 milhões de seguidores sua rotina com ensaios e a preparação para o desfile de Carnaval da Grande Rio, em que a artista é a rainha de bateria.