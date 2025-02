Isabel Veloso faz agradecimento a enfermeiros após filho sair da UTI neonatal - reprodução Instagram

Publicado 07/02/2025 15:58

Rio - Isabel Veloso e seu marido, Lucas Borbas, utilizaram as redes sociais para expressar sua profunda gratidão aos profissionais de saúde que cuidaram de Arthur, seu primeiro filho. O bebê precisou ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI), após nascer prematuro.



A carta, compartilhada nesta sexta-feira (7), emociona pela sinceridade e pela força das palavras do casal. "Queridos enfermeiros e equipe da UTI Neonatal. Não existem palavras suficientes para expressar toda nossa gratidão pelo que vocês fazem todos os dias, mas hoje queremos tentar", iniciaram.Lucas Borbas, também presente na mensagem, relatou o difícil período vivido, mas destacou o profissionalismo dos cuidadores. "Desde o primeiro instante em que o Arthur precisou de cuidados especiais, vocês estiveram ali — com suas mãos firmes e carinhosas, com olhares atentos e corações gigantes", afirmou.A equipe médica se tornou essencial para a recuperação de Arthur. "Nos momentos de angústia, vocês nos deram força. Nos momentos de incerteza, foram a voz que nos tranquilizou. E a cada dia que passa, vemos que nosso pequeno guerreiro está mais forte graças ao cuidado, dedicação e amor que cada um de vocês deposita nessa missão tão linda e sagrada", completou Borbas.O casal também fez questão de afirmar a imensurável gratidão que sentem. "Do fundo dos nossos corações, obrigado por tudo que fizeram e continuam fazendo pelo nosso Arthur", encerraram, desejando bênçãos para os profissionais.Arthur deixou o hospital no final de janeiro, depois de passar quase um mês na UTI neonatal, recuperando-se e ganhando peso para ir para casa. A mensagem de Isabel e Lucas foi um reconhecimento à dedicação e ao amor de quem se dedica a salvar vidas, especialmente as mais frágeis.