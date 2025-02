Cecília Flesch - reprodução Youtube

Cecília Fleschreprodução Youtube

Publicado 08/02/2025 20:46

Rio - Em uma entrevista recente ao podcast Redcast, a jornalista Cecília Flesch revelou detalhes surpreendentes sobre sua carreira na GloboNews, incluindo seu salário e o processo que levou à sua demissão. Flesch, que trabalhou por 17 anos na emissora, contou como a realidade do jornalismo e a carga de trabalho impactaram sua trajetória profissional.

fotogaleria

Cecília revelou que, após mais de 10 anos de carreira, recebia um salário de R$ 8 mil na GloboNews. O valor causou surpresa no apresentador do podcast, que não escondeu seu espanto. A jornalista, por sua vez, explicou que a remuneração melhorou um ano antes de sua demissão, mas que, ao longo da maior parte de sua carreira, a situação foi difícil. “O mercado de jornalismo não paga bem. Com mais de dez anos de casa, eu recebia um salário bruto de oito mil reais", disse Cecília, que nunca havia compartilhado essa informação anteriormente.



Em sua fala, a jornalista também comentou sobre a sobrecarga de trabalho. Ela chegou a ser socorrida por ambulância devido a um pico de estresse momentos antes de entrar no ar. "Fazia tudo, o tempo inteiro", afirmou, ressaltando o quanto a intensidade da rotina afeta a saúde dos profissionais.



O que levou à demissão

Em junho de 2023, Cecília foi demitida da GloboNews após fazer um comentário polêmico em outro podcast, É Nóia Minha?. Durante a conversa, ela se referiu à GloboNews como “RivoNews” e criticou a programação do canal, que ela considerava excessivamente focada em política e economia. No entanto, a jornalista acredita que sua demissão foi causada por fatores mais profundos.



Ela afirmou que o episódio do podcast não foi o real motivo de sua demissão. Segundo Cecília, a mobilização de colegas e superiores para defender o conteúdo do podcast não foi suficiente para impedir sua saída. “Esse não foi o motivo. Foi uma história criada para me demitir”, declarou.



Cecília acredita que a repercussão de sua fala no podcast foi usada como uma desculpa para justificar sua demissão. Ela contou que, durante o momento da comunicação oficial sobre a saída, o podcast nunca foi mencionado. "O chefe olhou para mim e falou: 'Estamos reformulando o canal. Você não faz mais parte'", disse.



A jornalista ainda revelou que, após sua saída, registrou a marca "RivoNews" e passou a se dedicar ao seu trabalho na internet, onde mantém um perfil com o nome.