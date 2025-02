Lucy Ramos exibe barriga de 8 meses - reprodução Instagram

Publicado 09/02/2025 19:17

Rio - A atriz Lucy Ramos, de 42 anos, compartilhou momentos especiais nas redes sociais neste domingo (9). Ela publicou fotos em que aparece tomando um banho de mar e exibindo sua barriga de 8 meses da primeira gravidez. A gestação é de Kyara, nome escolhido para a filha do casal com o ator Thiago Luciano, de 45 anos.



Lucy, que está esperando a primeira filha com o marido, compartilhou com seus seguidores a felicidade dessa fase. "Sol, mar, amor… é uma parte da vida acontecendo e outra ganhando forma dentro de mim. Ótima semana, lindezas", escreveu na legenda das imagens. Nas fotos, a atriz posa no mar e também ao lado do marido, com quem é casada há 18 anos.Os seguidores da atriz não esconderam a admiração pelos registros. Nos comentários, muitos elogiavam a beleza de Lucy durante a gestação. "Que deusaaa", escreveu uma seguidora. "Casal mais lindo e a princesinha mais amada", comentou outra. A mensagem de apoio foi clara: "Lindíssima grávida!". "Lindeza é você Lucy. Linda de viver, e como futura mamãe tá mais linda, aquela beleza que só mulheres gestantes tem..sou sua fã. Beijo", declarou mais uma seguidora.