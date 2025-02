Alessandra Negrini exibe carisma e estilo em viagem à Bahia - reprodução Instagram

Publicado 09/02/2025 16:17 | Atualizado 09/02/2025 16:30

Rio - Alessandra Negrini, aos 54 anos, demonstrou o charme e a energia que a tornaram um ícone nas redes sociais, ao dividir com seus seguidores momentos de sua recente viagem à Bahia.



A atriz usou seu perfil no Instagram para publicar fotos de sua passagem por terras baianas. Entre os registros, ela aparece dançando ao ar livre, curtindo o calor do sol. Com um biquíni preto e um drink na mão, Negrini se mostrou descontraída e animada, deixando claro o quanto estava aproveitando a experiência. "Ai, que saudades da Bahia!", escreveu na legenda.A postagem gerou reações positivas nos comentários, com fãs e colegas de trabalho elogiando a espontaneidade e o charme da atriz. A atriz Deborah Secco não poupou palavras: "Deusa", escreveu. Letícia Spiller também fez questão de exaltar a beleza e energia de Negrini, com um simples e direto "Gata!". Outros seguidores também se manifestaram, com declarações como: "Que mulher perfeita".