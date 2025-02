Simone Mendes compartilha sobre cirurgia no rosto - reprodução Instagram

Simone Mendes compartilha sobre cirurgia no rosto reprodução Instagram

Publicado 09/02/2025 17:45 | Atualizado 09/02/2025 17:47



Rio - Simone Mendes, aos 40 anos, abriu um novo capítulo em sua jornada estética ao revelar detalhes de um procedimento no rosto. Após perder 30 kg e realizar uma cirurgia nas coxas , a cantora compartilhou com seus seguidores as razões e o impacto da cirurgia para eliminar o excesso de pele ao redor dos olhos.

fotogaleria

Em um vídeo no Instagram, Simone mostrou sua cicatriz nas laterais da testa, onde passou por um procedimento estético para corrigir o excesso de pele nas pálpebras. Em vez de optar pela tradicional blefaroplastia, ela e seu médico decidiram realizar o corte na testa, uma técnica que puxou a pele de maneira mais sutil.



"Está vendo isso aqui?", perguntou aos seguidores, destacando a cicatriz. "Eu tinha uma pelezinha caída aqui (pálpebra) e para não fazer aquela blefaroplastia, a gente puxou aqui (testa) um pouquinho e resolveu. Estava bem caidinho. Amei", explicou a cantora.

Em um vídeo no Instagram, Simone mostrou sua cicatriz nas laterais da testa, onde passou por um procedimento estético para corrigir o excesso de pele nas pálpebras. Em vez de optar pela tradicional blefaroplastia, ela e seu médico decidiram realizar o corte na testa, uma técnica que puxou a pele de maneira mais sutil."Está vendo isso aqui?", perguntou aos seguidores, destacando a cicatriz. "Eu tinha uma pelezinha caída aqui (pálpebra) e para não fazer aquela blefaroplastia, a gente puxou aqui (testa) um pouquinho e resolveu. Estava bem caidinho. Amei", explicou a cantora.

A decisão de Simone de se submeter à cirurgia corporal veio após uma significativa perda de peso, quase 30 kg. Ela explicou que, devido à sua estatura (1,52 m), o excesso de peso foi um fator importante para o acúmulo de pele, o que exigiu correções estéticas ao longo do tempo.



"Como eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, porque sou pequeninha, tenho 1,52 m, era muito peso para minha altura. Então, tem que ir fazendo essas correções ao longo do tempo para que fique bom para mim, para que eu fique confortável e me sinta bem. Se bem que [meu corpo] já estava bem legal, mas tinha uns detalhes que precisavam de ajustes", relatou Simone, mãe de Henry, de 10 anos, e Zaya, de 3.