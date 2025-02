Giovanna Lamcellotti e Alane prestigiam o Ensaios da Anitta na Marina da Glória - Webert Belicio e Marcelo Sá Barretto/Ag.News

Giovanna Lamcellotti e Alane prestigiam o Ensaios da Anitta na Marina da GlóriaWebert Belicio e Marcelo Sá Barretto/Ag.News

Publicado 10/02/2025 07:59 | Atualizado 10/02/2025 07:59

Rio - O segundo dia de "Ensaios da Anitta" recebeu um time de famosos neste domingo (9) na Marina da Glória, no Rio. A cantora apostou em um look preto inspirado no motocross, assinado por Daniel Ueda e com produção de Camila Moutinho e Hugo Machado, com franjas, corpete, luvas e bota.

Giovanna Lancellotti foi acompanhada do noivo, o presidente da Liesa Gabriel David, que já namorou Anitta em 2020. Camila Queiroz e Kléber Toledo, Bruna Griphao, a ex-BBB Alane Dias, o apresentador João Silva, filho de Faustão e Narcisa Tamborideguy foram alguns dos famosos que prestigiaram o evento, quie contou ainda com shows de Nattan e Dilsinho.

Os Ensaios da Anitta são realizados pela cantora em várias cidades no pré-carnaval. Ao todo serão 12 apresentações e, além do Rio, a artista já cantou em: São Luís (MA), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília (DF), Recife (PE), Ribeirão Preto (SP), Belo Horizonte( MG) e Campinas (SP). Nos próximos finais de semana, ela vai se apresentar em Curitiba (PR), no dia 15, Florianópolis (SC), dia 16 e encerra o show no dia 22 de fevereiro em São Paulo.