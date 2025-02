Patrícia Poeta se lesiona durante ensaio da Grande Rio - Reprodução / Instagram

Patrícia Poeta se lesiona durante ensaio da Grande RioReprodução / Instagram

Publicado 10/02/2025 15:34 | Atualizado 10/02/2025 15:36

Rio - Patrícia Poeta, de 48 anos, surpreendeu ao aparecer de tênis no programa "Encontro" desta segunda-feira (10). A escolha do calçado, incomum para as transmissões da atração matinal da Globo, foi necessária devido a uma lesão no joelho que sofreu no último sábado (8), durante um ensaio técnico da Grande Rio na Marquês de Sapucaí.



"Tenho me dedicado de verdade. Ensaio durante a semana com uma professora em São Paulo e no final de semana com outro no Rio. Sou do tipo aplicada, que quando entra em algo, dá o seu melhor, então é um esforço que vale a pena. Esse fim de semana, na energia, no transe que você entra ali na Sapucaí, nem senti, mas o joelho deu mal jeito. Só fui dar conta quando o corpo esfriou", relatou a jornalista.



Com a proximidade dos eventos carnavalescos, Patrícia precisará reduzir o ritmo para garantir sua recuperação. "Estou colocando gelo e usando faixa de compressão. Meu médico e meu fisioterapeuta estão me acompanhando", comentou. "Essa semana vou ficar de repouso total de atividades físicas, porque dia 22 sou madrinha do Gueri Gueri e no dia 23 temos o último ensaio técnico da Grande Rio na Marquês de Sapucaí. Não faltaria por nada."



A apresentadora está prestes a desfilar como musa da escola de samba. Ela terá um lugar de destaque na terça-feira de Carnaval, vindo à frente do primeiro carro alegórico e abrindo o desfile.