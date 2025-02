Mel Maia - Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2025 16:29 | Atualizado 10/02/2025 16:30

Rio - Mel Maia, de 20 anos, passou por um episódio angustiante neste fim de semana, após um hacker invadir as contas de sua mãe, Débora Maia. Em um vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (9), a atriz contou que, com o acesso às contas, o criminoso conseguiu invadir as câmeras da casa e ficou observando-a.



"Cara de choro, ontem chorei horrores, minha mãe foi hackeada. Só que quem hackeou a minha mãe hackeou tudo, hackeou até as câmeras da minha casa", relatou Mel.



A atriz explicou que, na verdade, as câmeras não foram hackeadas diretamente, mas a pessoa obteve acesso a um e-mail, o que permitiu o acesso às câmeras de segurança. "Não hackeou, né? Como eles tinham acesso a um certo e-mail, eles conseguiram entrar nas câmeras da minha casa, ficar me olhando. Gente, aterrorizante, chorei horrores!", contou, visivelmente abalada com o ocorrido.



Em 2023, Mel Maia havia se mudado para uma nova casa no Rio. Na ocasião, ela celebrou a conquista da nova moradia: "Estou de casa nova".