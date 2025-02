Tati Minerato curte dia de sol em praia no Rio - Fabrício Pioyani/ AgNews

Publicado 10/02/2025 14:36

Rio - Tati Minerato, de 36 anos, aproveitou o dia ensolarado desta segunda-feira (10) para ir à praia. Rainha de bateria da Estácio de Sá e musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, a influenciadora digital exibiu as curvas nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Usando um biquíni estiloso, ela espantou o calor com um banho de mar e de chuveirão.

Na noite deste domingo (9), Tati Minerato participou do ensaio técnico da Estácio de Sá na Marquês de Sapucaí e foi ovacionada pelo público. Com um figurino inspirado no símbolo da agremiação, o leão, ela deu um show de samba no pé.

Para brilhar na Avenida, a loira contou que já perdeu 5 kg. "Neste ano, quis vir com um visual mais ‘slim’ e menos ‘gostosona’. Mas, com tantos ensaios e uma agenda tão corrida, me cuidei para não emagrecer mais do que já emagreci".