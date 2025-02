Ariana Grande e Fernanda Torres trocam elogios em festival de cinema na Califórnia - Reprodução/X

Publicado 10/02/2025 09:48 | Atualizado 10/02/2025 09:49

Rio - Ariana Grande ficou bastante empolgada ao encontrar Fernanda Torres no tapete vermelho do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara (SBIFF), neste domingo (9), na Califórnia (EUA). As atrizes indicadas ao Oscar se se abraçaram e trocaram elogios no evento.

"Você é brilhante, eu te amo muito. É uma honra! Não acredito que você fez o Toss Toss comigo!", disse Ariana, referindo-se ao cumprimento inspirado em Glinda, personagem da americana no longa "Wicked".

"Não imaginava que você era tão engraçada. Eu amo comédia, você estava maravilhosa.", disse Fernanda.



As duas foram homenageadas no evento com o Virtuosos Award, premiação que reconhece um “grupo seleto de talentos, cujas performances notáveis em filmes nesta temporada os impulsionaram para a vanguarda da conversa cinematográfica nacional”.



"Ela fez 'toss toss' pra mim e eu quase morri, eu quase colapsei. Ela é linda, gentil e brilhante! Ela é incrível. Que atuação fantástica! É um ser humano brilhante, eu a amo", disse Ariana ao Gold Derby.