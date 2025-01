Fernanda Torres - Divulgação

Fernanda TorresDivulgação

Publicado 26/01/2025 12:50

Rio - Fernanda Torres, de 59 anos, venceu na categoria de 'Melhor Atriz em Filme de Drama', no Satellite Award, premiação anual da IPA (International Press Academy), associação de jornalistas de entretenimento, por sua atuação como Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui".







A atriz concorria com Angelina Jolie (Maria), Lily-Rose Depp (Nosferatu), Nicole Kidman (Babygirl), Saoirse Ronan (The Outrun) e Tilda Swinton (O Quarto ao Lado). Com direção de Walter Salles, o longa também foi indicado a premiação na categoria de 'Melhor Filme Internacional', mas "Waves" levou a melhor.

"Ainda Estou Aqui" se passa no Brasil de 1971, época da ditadura militar e é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. A história acompanha a busca dessa mãe de cinco filhos pelo seu marido, Rubens Paiva (Selton Melo), que desapareceu após ser sequestrado por miltares.