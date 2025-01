Padre Fábio de Melo faz confissão após expor depressão - Reprodução / Instagram

Padre Fábio de Melo faz confissão após expor depressãoReprodução / Instagram

Publicado 26/01/2025 18:42

Rio - O Padre Fábio de Melo, de 53 anos, compartilhou neste domingo (26) um desabafo sobre sua luta contra a depressão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o religioso abriu o coração e descreveu, em forma de poesia, como se sente ao ser dominado pela tristeza.



"Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais. No avesso de toda alma que hospeda a melancolia, eram muitas loucuras, muitos delírios", iniciou. "Já me acusaram de ser muito emocionado, falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções", declarou.

Ele reconheceu que essas emoções, embora sejam fonte de criatividade, também podem trazer desafios.

"Desta particularidade, nascem minhas riquezas, mas também os meus limites", afirmou.

Padre Fábio relatou ainda como, mesmo nos momentos de felicidade, sente a presença da tristeza. "Minha alma sob sombra tem o hábito de viver nas alegrias consciente de que elas estão terminando. Sim, antes mesmo que se findem, eu já estou chorando de saudade delas. Quando vem a tristeza, eu sou invadido pela convicção de que será definitiva."



Durante o relato, o padre abordou o uso de medicamentos como parte do tratamento. "Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas, às vezes, é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico, uma ajuda para que os excessos doentios voltem a ser excessos criativos".



Por fim, ele destacou o equilíbrio necessário para lidar com a doença sem perder sua essência criativa. "O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia", concluiu.