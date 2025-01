Lexa e a mãe Darlin Ferrattry - Reprodução / Instagram

Publicado 26/01/2025 20:33 | Atualizado 26/01/2025 20:39

Rio - Darlin Ferrattry, rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo, não comparecerá ao ensaio técnico da escola de samba neste domingo (26). A ausência se deu devido à internação da filha, Lexa, diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce aos seis meses de gestação. Lexa está internada em uma unidade semi-intensiva de um hospital em São Paulo, onde precisa de repouso absoluto para evitar complicações e um possível parto prematuro.



Em um vídeo enviado à agremiação, a empresária agradeceu a compreensão da escola e desejou sucesso ao ensaio técnico. "Estou passando aqui para falar que hoje é o ensaio técnico da Inocentes de Belford Roxo e dizer que eu não vou poder estar presente, mas quero agradecer ao presidente Reginaldo, ao Rodrigo, por todo o carinho, por toda a empatia por esse momento tão delicado que eu estou passando. Todo mundo sabe que a minha filha está hospitalizada e eu preciso estar aqui ao lado dela", disse a empresária.



"Eu quero que o desfile seja lindo, que o ensaio técnico seja maravilhoso. Arrasa lá, tá bom, minha bateria Cadência da Baixada”, continuou.



Darlin também agradeceu as homenagens da Unidos da Tijuca, que no sábado (25) dedicou o ensaio técnico à Lexa, rainha de bateria da agremiação por cinco anos consecutivos. “Aproveito também para agradecer todas as homenagens feitas à Lexa ontem pela Unidos da Tijuca. Muito obrigada, Fernando Horta, presidente da Unidos da Tijuca, por todo o carinho com a Lexa. Muito obrigada também ao mestre Washington Paz, da bateria Cadência da Baixada, e ao mestre Casagrande da bateria Pura Cadência", finalizou.