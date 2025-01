Dani Calabresa faz chá revelação e descobre sexo do bebê - Reprodução / Instagram

Dani Calabresa faz chá revelação e descobre sexo do bebê

Publicado 26/01/2025 17:46

Rio - É menino! Dani Calabresa, de 43 anos, realizou neste domingo (26) o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro filho com o publicitário Richard Neuman. O casal, que oficializou a união em novembro de 2022, reuniu amigos e familiares em uma festa decorada com tons em verde e roxo para celebrar o momento especial.



A revelação do sexo foi feita ao estourar um balão gigante, que liberou papéis picados na cor verde, indicando que o bebê é um menino.



A gestação de Dani é fruto de um tratamento de Fertilização In Vitro (FIV) realizado em outubro de 2023. Na época, a atriz revelou ter congelado óvulos e embriões para realizar o sonho de ser mãe. "Temos um TURU-TURINHO aqui dentro! Obrigada, meu Deus! A gente tava doido para contar pra vocês! Acham que vai ser uma Calabresinha ou um Calabresinho?", escreveu a humorista nas redes sociais ao anunciar a gravidez, no último dia 21.