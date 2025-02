Thamires Hauch anuncia término do casamento com Marcelinho Calil - Reprodução do Instagram

Thamires Hauch anuncia término do casamento com Marcelinho CalilReprodução do Instagram

Publicado 10/02/2025 11:19 | Atualizado 10/02/2025 11:26

Rio - Thamires Hauch comunicou o término do relacionamento com Marcelinho Calil, diretor-executivo da Unidos do Viradouro, através do Instagram Stories, nesta segunda-feira (10). Os dois oficializaram a união em 2022 e tem um filho, de 9 meses. Emocionada, a escritora e comunicadora disse que o fim do casamento é bem recente e que não irá dar mais detalhes sobre a separação.

fotogaleria

"Sim, eu me separei. É muito recente. Não vou entrar em detalhes. Vocês sabem que eu não sou esse tipo de pessoa. Eu só quero virar essa página. Eu quero viver a minha vida. Eu tenho um filho, e quem tem filho sabe que é para quem a gente precisa ser mais forte e da onde a gente tira a nossa maior força. Eu vou pedir um encarecidamente que não tragam mais esse assunto para cá. Não quero mais saber de nada, só quero seguir a minha vida", afirmou ela, aos prantos.

Em seguida, Thamires disse que iniciará uma nova fase pessoal. "Eu quero entrar nessa minha nova era, que vai ser reescrita com muita felicidade, com muita firmeza e com muito aprendizado. O que eu sempre passei para vocês aqui foi transparência. Não seria diferente agora. Eu acho que é um período interessante, inclusive, para quem possa estar passando vidas parecidas", declarou.

Com mais de 1,6 milhão de seguidores, a influenciadora comentou que não falou sobre a separação antes, pois ainda estava casada. "Vi vídeos em outra rede especulando a separação, fiquei um pouco apavorada, mas eu estava casada eu estava casada. Eu ainda estava casada. Então, não escondi nada, ainda que fosse meu direiro. Esse meu discurso marca o fim de uma fase de uma etapa pública e o começo de uma nova etapa pública. Eu não quero mais saber de nada. O que passou, passou. Eu quero só viver a minha vida".