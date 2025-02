Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução Instagram

Poliana Rocha e LeonardoReprodução Instagram

Publicado 10/02/2025 14:28

Rio - Poliana Rocha abriu uma caixa de perguntas no Instagram e, como sempre, não hesitou em ser transparente com seus seguidores. Quando um fã questionou sobre as preferências de Leonardo em relação ao seu corpo, a influenciadora não fugiu da resposta. Ela contou que seu marido "acha meio estranho" as veias saltadas que ela tem nos braços e na barriga. Para tranquilizar a todos, Poliana ainda explicou que, para ela, isso é um sinal positivo, indicando um "percentual de gordura baixo".

fotogaleria

Em outro momento, Poliana aproveitou para compartilhar uma curiosidade sobre o relacionamento deles, especialmente em relação às viagens do cantor Leonardo. Quando perguntada se costuma ligar para ele durante suas tradicionais saídas para pescar, ela explicou: "Eu não ligo, só se realmente for algo de muita urgência!!! Mas ele liga duas vezes por dia!!!!". Poliana revelou que é Leonardo quem sempre toma a iniciativa de manter contato, independente de estarem juntos ou não. Em outro momento, Poliana aproveitou para compartilhar uma curiosidade sobre o relacionamento deles, especialmente em relação às viagens do cantor Leonardo. Quando perguntada se costuma ligar para ele durante suas tradicionais saídas para pescar, ela explicou: "Eu não ligo, só se realmente for algo de muita urgência!!! Mas ele liga duas vezes por dia!!!!". Poliana revelou que é Leonardo quem sempre toma a iniciativa de manter contato, independente de estarem juntos ou não.

Poliana e Leonardo estão juntos há 28 anos, um longo período de união que, como qualquer relação, tem seus detalhes e particularidades. Nas redes sociais, a influenciadora compartilha com frequência detalhes do casamento, mostrando como os dois lidam com a rotina e com os desafios de um relacionamento duradouro.