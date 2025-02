O ator José Mayer - Reprodução/Instagram

O ator José MayerReprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 13:08 | Atualizado 10/02/2025 13:10

Rio - Longe da TV desde 2016, José Mayer, 75 anos, reagiu a um comentário de um seguidor que afirmou que o ator foi vítima da "lacração" quando foi demitido da Globo. "No alvo", respondeu o famoso no domingo (9). O artista deixou a emissora em 2017 após uma acusação grave de assédio sexual feita por uma figurinista da empresa.

fotogaleria

"Você é um dos mais brilhantes atores da dramaturgia brasileira. Você foi vítima da lacração que derruba a qualidade das novelas da Globo, vítima das atrizes 'mexe com uma mexeu com todas', e que se calam diante do José de Abreu que cuspiu no rosto de uma mulher na saída de um restaurante", escreveu o seguidor. A postagem tem mais de 200 curtidas.

Uma fã elogiou um vídeo postado por Zé Mayer na piscina e comentou: "Que delícia de pessoa, em uma piscina maravilhosa, você é um dos mais brilhantes atores da dramaturgia brasileira, é porque não do mundo? Você foi vítima de uma grande mentira, por alguém que queria aparecer e ganhar dinheiro à custa de manchar a sua imagem. Faz muito bem não voltar mais para a emissora que nada fez em sua defesa", disse.

O ator respondeu à seguidora: "Rita, tomara que a lucidez na análise feita pelo Marcelo Fausto (outro seguidor) se junte à sua concordância e que essa verdade se espalhe para ser compartilhada para o maior número possível de pessoas", escreveu.

Embora esteja fora do ar, José Mayer pode ser visto na Globo nas reprises de "Tieta", no "Vale a Pena Ver De Novo" e "História de Amor", que volta a ser exibida nesta segunda-feira (10).

Relembre o caso

Em abril de 2017, a Globo suspendeu José Mayer de qualquer produção dos Estúdios Globo por tempo indeterminado. A decisão foi motivada pela denúncia de assédio sexual envolvendo o ator e a figurinista Susllem Tonani.

Na ocasião, várias artistas da emissora organizaram um protesto contra assédio e o assunto repercutiu nos principais telejornais da Globo. Em nota divulgada naquele ano, a empresa disse que repudiava toda e qualquer forma de desrespeito, violência ou preconceito. E que zelava para que as relações entre funcionários e colaboradores se deem em um ambiente de harmonia de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo.

Atualmente, o ator tem mais de um milhão de seguidores no Instagram e recebe curtidas de atores que já trabalharam com ele ao longo da carreira, entre eles: Lília Cabral, Murilo Rosa, Marcelo Serrado, Helena Ranaldi e Totia Meireles.