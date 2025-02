Após cirurgia de emergência, Adriane Galisteu atualiza fãs sobre recuperação - Reprodução / Instagram

Após cirurgia de emergência, Adriane Galisteu atualiza fãs sobre recuperação Reprodução / Instagram

Publicado 10/02/2025 09:47 | Atualizado 10/02/2025 09:51



Rio - Neste domingo (9), Adriane Galisteu atualizou os fãs sobre seu estado de saúde após receber alta hospitalar no último sábado (8) . A comunicadora precisou passar por uma cirurgia de emergência na semana passada para remover um cálculo renal.

Através do stories no Instagram, a apresentadora compartilhou detalhes da recuperação. "Aquele domingo que começou e vai terminar do mesmo jeito. Não tirei a camisola, tô me recuperando e me sentindo melhor", disse.



Ela mencionou que, apesar de algumas oscilações em seu bem-estar, aproveitou o dia para descansar e até realizar uma reunião. "Mas tem momentos que ainda dou umas 'rateadas'. Mas aproveitei o domingo para descansar e fazer uma reunião também. As olheiras continuam, tudo bem! Hoje é domingo com cara de domingo e quem sabe amanhã já consigo me movimentar melhor", completou.



Entenda o caso

A intervenção de urgência ocorreu logo após Adriane desembarcar no Brasil, após um período de férias na Suíça, Itália e Vaticano. Durante a viagem, a apresentadora começou a sentir dores. Ao retornar para casa, decidiu buscar atendimento médico para entender a causa dos sintomas.



"Só passei por aqui [no hospital] para entender por que passei mal na viagem e tive um febrão. Acabei descobrindo um pequeno cálculo que estava impedindo a passagem da urina, mas não senti dor, apenas febre. Isso acabou prejudicando um pouco o rim, e por isso fiz essa cirurgia", relatou na sexta-feira (7).