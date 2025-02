Sasha Meneghel - Reprodução do Instagram

Publicado 10/02/2025 09:46

Rio - Sasha Meneghel, de 26 anos, aproveitou um dia de descanso na praia e compartilhou alguns momentos do passeio com os fãs, neste domingo (9). Em uma imagem publicada no Instagram, a filha de Xuxa aparece dando uma ajeitadinha no biquíni ao deixar o mar. O corpo escultural da modelo e estilista chamou a atenção.

fotogaleria

Sasha também postou outras imagens em que aparece se divertindo na praia e mostrou que estava acompanhada do marido, o cantor João Lucas. "Memórias em filme", escreveu ela na legenda. Como trilha sonora, a modelo escolheu a música "Estrelas", do amado.

Confira: