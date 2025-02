Chrigor - Reprodução de vídeo

Publicado 10/02/2025 08:24

Rio - Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, precisou cancelar alguns shows, em São Paulo, neste domingo (9), após sofrer um acidente durante uma apresentação no dia anterior. Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor mostrou que estava no hospital e contou aos fãs que luxou o pé.

"Estou aqui no hospital, pois ontem (sábado) sofri um acidente no show. Luxou meu pé. Estou tomando medicamentos e, por isso, não vou poder estar com vocês nos shows de hoje... Obrigada pela atenção", diz ele nas imagens.

De acordo com o atestado médico, postado pelo cantor, ele deverá ficaar "afastado das atividades habituais" até dia 16 de fevereiro.

A equipe de Chrigor também se manifestou sobre o ocorrido. "A produção do Chrigor vem, por meio desta, comunicar que, devido ao acidente sofrido no show de ontem (sábado), o artista não poderá comparecer aos seguintes compromissos de shows agendados: Domingo, 09/02: Parque Roberto Burle Marx – São José dos Campos – SP ; Domingo, 09/02: Pagode Céu Azul – São Paulo", diz a nota.

"Lamentamos profundamente o ocorrido e pedimos desculpas a todos os fãs e ao público que estava aguardando ansiosamente por essas apresentações. O artista está recebendo o devido tratamento médico e em breve se recuperará para retomar sua agenda de shows. Agradecemos pela compreensão e o apoio de todos neste momento. Mais informações sobre novas datas serão divulgadas em breve", finaliza.

Confira: