Rio - Irene Ravache, 80 anos, foi diagnosticada com pneumonia e teve a prorrogação da peça "Alma Despejada" cancelada no Teatro Fashion Mall, em São Conrado, Zona Sul. Um comunicado postado no perfil oficial do espetáculo explicou que a decisão foi feita "por recomendação médica".



"Mudança de planos. É que a prorrogação do espetáculo 'Alma Despejada', que aconteceria em fevereiro, terá que ser cancelada. Irene está bem, mas teve uma leve pneumonia, já controlada e, por recomendação médica, deverá repousar nas próximas semanas para se recuperar completamente", diz a nota publicada no domingo (9).



Os ingressos pagos com cartão de débito ou crédito serão reembolsados automaticamente pelo ticketeria Sypla, mesmo aqueles adquiridos na bilheteria do Teatro. Os compradores vaõ receber um e-mail.



"Em breve nossa queria Irene estará conosco novamente. Sentimos muito pelo transtorno e agradecemos a compreensão e o carinho de vocês", conclui o texto.



"Estamos na torcida pela recuperação da nossa diva Irene!", disse um fã. "Ela já estava resfriada no dia em em que fui. Estrela, fique bem Deus te abençoe", escreveu uma seguidora.

Prêmios

A peça é vencedora do Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Texto Original, e indicada na categoria Iluminação. O espetáculo conta a história de Teresa (Irene Ravache) que, depois de morta, faz sua última visita à casa onde morava. Transitando entre passado e presente, rememora sua vida de professora de classe média, apaixonada por palavras.

Ela revisita histórias e pessoas importantes como a melhor amiga, a funcionária que trabalhou em sua casa por 30 anos, os dois filhos e o marido, homem simples e trabalhador que se tornou um empresário bem-sucedido, ascendendo socialmente.