Lexa recebeu apoio de famosos após morte da filha Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 15:45

Rio - Lexa, de 29 anos, recebeu diversas mensagens de carinho ao anunciar nesta segunda-feira (10) que sua primeira filha morreu três dias após vir ao mundo em um parto prematuro no dia 2 de fevereiro . Sofia era fruto do relacionamento da cantora com o ator Ricardo Vianna.

As ex-BBBs Juliette Freire, Beatriz Reis e Vivian Amorim comentaram na postagem da artista. "Meus sentimentos", escreveu a campeã do "BBB 21". "Que Deus conforte você e toda sua família!! Força", desejou Bia do Brás. "Difícil até escolher as palavras num momento como esse… Receba o meu abraço, mana! Sinto muito mesmo… Só o nosso Deus é capaz de te consolar e de te fortalecer nesse momento. Se apega nEle", disse Vivian.