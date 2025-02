Mingau volta a ser internado - Reprodução/Instagram

Mingau volta a ser internadoReprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 08:19 | Atualizado 11/02/2025 08:20

Rio - Rinaldo Oliveira Amaral, de 57 anos, mais conhecido como Mingau, voltou a ser internado, em São Paulo, quatro meses após receber alta. O baixista do Ultraje a Rigor deu entrada no Hospital Santa Catarina – Paulista, em janeiro, com quadro de constipação e vômitos. A informação foi compartilhada nas redes sociais do artista.

fotogaleria

"O Hospital Santa Catarina – Paulista informa que Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, segue internado desde o mês passado com quadro de constipação e vômitos. O paciente está sendo acompanhado pelo Dr. Roberto Hiroshi Ieiri e equipe de gastroenterologia. Seu quadro é estável e ele permanece em tratamento e sob cuidados médicos, sem previsão de alta", informa o comunicado, publicado na última sexta-feira (7).

Ao DIA, a assessoria de imprensa de Mingau informou, nesta terça (11), que ele está em "um apartamento" do hospital e que passou o fim de semana bem.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fragata Comunicação (@fragatacomunica)



Relembre o caso



O músico foi atingido por um tiro na cabeça enquanto passava pelo bairro da Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023, algumas horas antes do seu aniversário. O suspeito pelo disparo foi preso pela polícia no mesmo bairro em que o crime ocorreu.