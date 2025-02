Bruna Biancardi e Neymar - Reprodução do Instagram

Publicado 11/02/2025 09:05

Rio - De volta ao Brasil, Neymar curtiu o primeiro dia na casa nova ao lado da namorada, Bruna Biancardi, que está grávida da segunda filha do casal, nesta segunda-feira (10). O jogador do Santos publicou, no Instagram Stories, um clique ao lado da amada, em que os dois aparecem sorridentes, na nova residência.

"Primeiro dia na casinha nova", escreveu o atleta na legenda. Biancardi também publicou algumas fotos em sua rede social no novo lar. Ela posou ao lado da filha, Mavie, de um ano, e mostrou detalhes da mesa de jantar.

A nova mansão do casal fica em um condomínio, localizado em Santos, no litoral paulista. A propriedade conta com espaço amplo, decoração luxuosa, sala de cinema e piscina de borda infinita.