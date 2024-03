Ana Hickmann nega namoro com Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann nega namoro com Edu GuedesReprodução/Instagram

Publicado 12/03/2024 09:28 | Atualizado 12/03/2024 09:29

Enquanto o divórcio e a batalha judicial entre Ana Hickmann e Alexandre Correa está dando o que falar na web, tudo indica que a apresentadora seguiu em frente. Embora a famosa não tenha se manifestado ainda sobre o assunto e, há algum tempo tenha se identificado como solteira, o namoro com Edu Guedes parece estar de pé!



Na noite desta segunda-feira (11) a apresentadora participou de uma breve celebração ao lado do suposto novo affair. Ela e o chef surgiram de mãos dadas em um registro que também contava com o comunicador Paulo Mathias. Vale destacar que o mesmo é um dos apresentadores do programa “Chega Mais”, que estreou ontem no SBT.



A imagem foi compartilhada nos Stories do Instagram de Paulo e conta com Ana Hickmann ao seu lado esquerdo, Edu Guedes à direita e mais um convidado, Eric Shibata, próximo ao chef. O apresentador e os amigos surgiram sorridentes na publicação e o possível casal não fez questão de esconder a cumplicidade.

De mãos dadas, Ana Hickmann posa com Edu em foto de amigo Foto: Reprodução



Vale destacar que, conforme noticiado por esta coluna com exclusividade, no momento Alexandre Correa enfrenta um processo contra a própria cunhada. Isso porque Josy Bueno entrou com uma ação de cobrança e pede que o empresário devolva cerca de R$ 500 mil. Vale destacar que, conforme noticiado por esta coluna com exclusividade, no momento Alexandre Correa enfrenta um processo contra a própria cunhada. Isso porque Josy Bueno entrou com uma ação de cobrança e pede que o empresário devolva cerca de R$ 500 mil.