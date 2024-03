Matteus finalmente confessa o seu interesse em Isabelle: 'Eu ficaria' - Foto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 10:00

Depois de negar o interesse algumas vezes, Matteus confessou seus sentimentos por Isabelle no BBB 24. O brother abriu o coração, revelando que ficaria com a manauara. Porém, ele explicou que, em respeito a Deniziane, buscaria evitar iniciar um novo romance ainda no reality show.

Quem fez o brother se abrir para o assunto foi Beatriz. “Eu quero que fique um clima legal, porque a gente tinha um clima assim com a Ane [Deniziane] e eu quero que a gente siga tendo isso", explicou o estudante de engenharia, que viveu um breve romance com a fisioterapeuta, já eliminada do reality.

Em seguida, ele negou que haja um clima entre eles. Porém, Matteus confessou que o interesse existe. “Eu fiquei com uma guria aqui dentro e eu não acho legal ficar com outra pessoa aqui dentro", afirmou. “Respeito muito a Ane [...] a gente ficou de conversar lá fora e eu não quero relação”, enfatizou o brother.

“Falta um mês para terminar o programa, também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim”, encerrou ele, dando esperança aos fãs que shippam a dupla.

Para quem não sabe, Matteus e Deniziane viveram um romance intenso que acabou antes da saída da sister. A mineira afirmou que pretende investir no boy fora da casa, mas ele acredita que seja difícil conciliar devido à distância. Já Isabelle também demonstrou interesse no futuro engenheiro.