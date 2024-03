Web reage após Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem romance em público - Foto: Reprodução

Web reage após Ana Hickmann e Edu Guedes assumirem romance em públicoFoto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 10:11 | Atualizado 12/03/2024 10:19

O amor está no ar para Ana Hickmann e Edu Guedes! Pouco depois deste colunista divulgar os dois posando de mãos dadas em público, a apresentadora resolveu assumir de vez o romance! Após enfrentar momentos difíceis em seu casamento com Alexandre Correa, Ana agora encontra felicidade ao lado do chef.



Logo após a famosa publicar sua declaração nas redes sociais, diversos famosos parabenizaram o novo casal. “VOCÊ MERECE”, enfatizou a Blogueirinha. “Felicidades aos meus amigos!”, desejou Thiago Rocha. “Tão com a carinha boa”, afirmou Patrícia Calderón.



Alguns internautas também se juntaram para comentar a publicação com mais de 440 mil curtidas. “Sejam felizes”, pediu um seguidor. Que lindos! Amei”, declarou outro. “Meu casal #andu”, afirmou mais um usando o shipp. “Recomeçar com quem vale a pena é sensacional! Seja feliz, Ana”” desejou uma terceira.





A famosa não hesitou em expressar seus sentimentos, destacando a importância de ter encontrado alguém especial para compartilhar momentos de alegria. Em suas redes sociais, Ana compartilhou um texto emocionado sobre essa nova fase de sua vida amorosa.



“É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, declarou a apresentadora, encerrando seu texto de amor com um emoji de coração.