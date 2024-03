Ana Hickmann usa anel em foto com Edu Guedes e fãs disparam: 'Aliança' - Foto: Reprodução

Ana Hickmann usa anel em foto com Edu Guedes e fãs disparam: 'Aliança' Foto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 11:27 | Atualizado 12/03/2024 11:44

Após assumir o relacionamento com Edu Guedes, Ana Hickmann chamou atenção dos internautas ao ser vista usando um anel semelhante a uma aliança. Usando o acessório na mão esquerda, seguidores especularam se a famosa e o chef teriam oficializado o compromisso com a joia.



A semelhança do anel da apresentadora com uma aliança até gerou comentários sobre o relacionamento anterior da apresentadora com Alexandre Correa. Afinal, o casamento conturbado durou mais de duas décadas e alguns internautas questionaram se a joia poderia ter alguma ligação com o ex.



“E essa aliança no dedo é de que?”, perguntou um seguidor em publicação sobre o novo casal. “Reparei a mesma coisa (risos), deve ter esquecido de tirar”, rebateu outra, também desconfiada do acessório da apresentadora. Porém, a maioria parabenizou o novo casal e alguns especularam suposta traição.



Diante dos rumores, a assessoria da apresentadora foi procurada para esclarecer a situação. Segundo eles, o anel não é uma aliança, mas apenas um acessório. A resposta oficial negou qualquer vínculo do objeto com um possível compromisso atual ou anterior de Ana Hickmann.