Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao anunciar que está atuando como corretora de imóveis dos próprios pais. A atriz divulgou a venda do apartamento milionário dos patriarcas em São Paulo. A loira utilizou suas redes sociais para compartilhar detalhes da propriedade e tentar fechar o negócio.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Luana revelou que a decisão de vender o apartamento veio após sua família optar por mudar para uma região mais tranquila. O imóvel, localizado em uma área nobre da capital paulista, está à venda pelo valor de R$ 2,2 milhões.

Em um vídeo, a apresentadora explicou os motivos por trás da decisão: "Ao mesmo tempo que as grandes capitais nos convidam, por causa de oportunidade, chega uma época que ela nos afasta. Curioso, né? É o ciclo. Enfim, agora meus pais estão querendo tranquilidade", afirmou

A atriz também destacou as vantagens do condomínio. O imóvel conta com três quartos, quatro banheiros e está situado em uma localização privilegiada na área nobre de São Paulo. “Inclusive, o meu apartamento em Nova York é em um lugar muito parecido com esse apartamento dos meus pais em São Paulo”, revelou.