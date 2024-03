João Vicente de Castro revela já ter levado fora de Nicole Bahls - Foto: Reprodução

Durante sua participação no programa Surubaum, Nicole Bahls teve uma revelação surpreendente sobre seu próprio passado. O ator João Vicente de Castro compartilhou com os apresentadores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso que já havia levado um fora da modelo.



"Você sabe que Nicole já me deu um toco, né?", afirmou João Vicente para Giovanna, surpreendendo a modelo. Claramente sendo pega de surpresa com a declaração do artista, Nicole Bahls negou veementemente ter recusado alguma investida de João Vicente.



A modelo demonstrou incredulidade diante da informação e afirmou que nunca havia recusado uma investida do famoso. "Quem? Eu? Nunca, amigo. Eu não tô sabendo disso, não. Você nunca deu em cima de mim", rebateu Nicole Bahls. O ator, por sua vez, insistiu, reafirmando que ela já havia dado um fora nele.



Com bom humor, ele brincou com a situação, pedindo que a modelo o respeitasse, já que estavam sendo observados por todo o Brasil durante o programa. "Já, já dei em cima, sim. O que é isso, Nicole? Você me respeita, o Brasil inteiro está vendo", disse João Vicente, fazendo a modelo e os apresentadores gargalharem.