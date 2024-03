Lucas Penteado declara Leidy Elin a 'nova Karol Conká': 'Esquece' - Foto: Reprodução

Lucas Penteado declara Leidy Elin a 'nova Karol Conká': 'Esquece' Foto: Reprodução

Publicado 12/03/2024 14:42

Diversos famosos se pronunciaram após a treta entre Leidy Elin e Davi no BBB 24, inclusive o ator Lucas Penteado. O famoso garantiu que Karol Conká, a dona da língua de chicote, passou a coroa. Isso porque ele jura que a sister atual está fadada a se tornar a nova participante com o maior índice de rejeição na história do reality show.

O ator acredita que a atitude de Leidy durante a briga com Davi, na madrugada desta terça-feira (12), a prejudicará gravemente. "Karol Conká, pronto, pode seguir a vida tranquila. A Leidy tomou o seu lugar. 99% de rejeição, esquece, não tem ideia", declarou o artista, garantindo que a queda da sister será grande.

Segundo Lucas, Leidy não tem chance de permanecer na casa após a briga, especificamente depois da atitude da sister contra o motorista de aplicativo. "Ela tumultuou, jogou a roupa do menino na piscina. Está passando vergonha em rede nacional", afirmou ele, criticando a postura da trancista.

Para o famoso, a trancista está passando por um momento vergonhoso diante de todo o país e é provável que receba uma alta taxa de rejeição do público. Vale destacar que Lucas Penteado e Karol Conká foram participantes do BBB 21. O ator desistiu do programa, enquanto ela foi eliminada com uma rejeição recorde de 99,17%.

A discussão entre Leidy e Davi teve início durante o Sincerão, quando eles discordaram das falas de Yasmin Brunet. "Não sou baixa? Agora vou ser subterrânea com você", ameaçou a sister. Após a briga, Leidy pegou as roupas e a mala de Davi e as jogou na piscina, declarando sua indignação com a situação.