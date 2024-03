Giullia Buscacio viverá Sandra no remake de 'Renascer' - Divulgação

Publicado 12/03/2024 17:35 | Atualizado 12/03/2024 17:36

Giullia Buscacio começou a carreira ainda criança e cresceu os olhos dos telespectadores ao longo dos seus trabalhos. Nesta terça-feira (12), a atriz começa um novo desafio, agora no remake de “Renascer”, da TV Globo, dando vida a personagem Sandra, e com a missão de movimentar a trama exibida no horário nobre da emissora.

“Sabia, desde o dia do teste, que interpretar Sandra seria o maior desafio da minha carreira, principalmente por 'Renascer' na TV agora com 27 anos, como uma mulher e não mais uma menina. Sinto que cresci diante dos olhos do público na televisão, e Sandra é diferente de tudo que já fiz. Foi uma grata surpresa ser escolhida para viver Sandra, assim como eu a escolhi e me apaixonei desde a primeira leitura”, conta a atriz.

De acordo com a Giullia, ela precisou realizar aulas a cavalo e de prosódia para se preparar para o papel: “A fase de preparação foi deliciosa e pude dividir através das redes sociais esse processo, que é pouco visto e falado. Tive aulas a cavalo, de prosódia e de atuação para me reciclar e trazer o melhor para a Sandra".

"Acho que todo personagem é desafiador, mas posso dizer que a Sandra nesse momento da minha vida é o mais desafiador", completa a artista.

Vale lembrar que Buscacio estreou na TV Globo na novela “I Love Paraisópolis” (2015) e depois emplacou diversos trabalhos na emissora como “Velho Chico” (2016), “Novo Mundo” (2017), “Sétimo Guardião” (2018) e “Éramos Seis” (2019). Além disso, Giulia fez uma participação especial em “Travessia” (2022) e também foi finalista da edição de 2020 do “Dança dos Famosos”.