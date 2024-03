Mãe de Alane reage à ameaça de Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram/Globo

Publicado 12/03/2024 20:17 | Atualizado 12/03/2024 20:25

"Uma pirralha, nem tirou a fralda. Eu quero sair daqui, não quero ficar no mesmo ambiente que ela! Estou no limite de esfregar a cara dela no chão e estourar a cara da 'piranha'", declarou a filha de Yasmin Brunet.

A declaração repercutiu nas redes sociais e chegou em Aline Dias, mãe de Alane. "Pois experimenta! Que vais me conhecer pessoalmente em 2 tempos", comentou marcando o perfil de Yasmin.

EITA! Após Yasmin Brunet dizer que queria esfregar a cara da Alane no chão, a mãe da sister saiu em defesa da filha. pic.twitter.com/J25kiGHUGr — ESTÊVÃO RODRIGUES (@wesleyalerandr) March 12, 2024

Entenda a confusão

As sisters se desentenderam no meio da atividade patrocinada do programa, após Yasmin pedir para Alane devolver uma presilha de cabelo que a bailarina havia pego emprestado da modelo. As duas já haviam discutido no Sincerão, exibido na última segunda-feira (12).

Alane devolveu o acessório rindo e chamou a loira de "baixa". "Yasmin Brunet não precisa ficar com umazinha dessa aí enchendo a c**** do meu saco. Sabe por quê? Porque eu vou perder a linha, porque meu sonho é estourar a cara dela de porrada, essa é a real", reclamou a modelo com Giovanna, Pitel e Fernanda.