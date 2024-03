Gui Araújo se pronuncia sobre suposto romance com Gabriel Fop - Reprodução/Instagram

O influencer Gui Araújo se pronunciou sobre os rumores da bissexualidade e de seu suposto romance com Gabriel Fop. Os rumores surgiram após uma notícia de que dois ex-participantes de reality shows estariam namorando repercutir na web.

No entanto, o modelo negou o affair com o ex-BBB. "O Gabriel é meu brother, pô!", contou à Contigo!. "Devido a alguns trabalhos e viagens que tivemos em comum, aproximamos mais nesses tempos".

"Mas não sou bi [bissexual], nem teria problemas em falar, caso fosse essa minha orientação. Como eu te disse, logo após meu último término [de namoro], acabamos aproximando mais a amizade. Além do fato de estarem surgindo mais oportunidades de trabalho e eventos para fazermos juntos", afirmou Gui, que já esteve no elenco do "De Férias Com o Ex", da MTV Brasil.

"O Fop não é de São Paulo, está morando aqui há pouco tempo, já eu sempre morei aqui, né? Então, estou ajudando ele no que é preciso. Meu filhote, praticamente (risos)", concluiu.