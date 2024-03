Jojo Todynho fala sobre as consequências da bariátrica - Reprodução/Instagram

Publicado 12/03/2024 21:31 | Atualizado 12/03/2024 21:33

Sete meses após realizar uma bariátrica, Jojo Todynho revelou nesta terça-feira (12) que ainda enfrenta desafios do pós-operatório. Em vídeo, a influencer falou sobre os desafios que enfrenta diariamente depois de ter realizado o procedimento.

"Fazer uma bariátrica não é fácil. O processo começa muito antes da cirurgia. Caminhos fáceis, podem se tornar muito mais difíceis", relatou a estudante de Direito. Jojo falou sobre realizar tratamento psicológico e acompanhamento médico antes e depois do procedimento.

A cantora ressaltou que a recuperação vai muito além da perda de peso. "Não é isso não, gente. Tem que fazer reposição hormonal, de ferro, aminoácidos, se não o dente cai. Fica flácida, parecendo que acabou de sair de dentro de um caixão. O cabelo cai. Viver o processo não é fácil", afirmou.

De acordo com a artista, ela ainda está focada na dieta e na rotina de treinos na academia. "Você vê todo mundo comer e você não pode. Tiro força da onde não tenho. Eu digo: ‘Senhor, me ajuda' para ir treinar. Tenho que me disciplinar. Preciso me dedicar porque me submeti a uma mudança muito drástica. Não é só fazer uma bariátrica", concluiu.