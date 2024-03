Hailey Bieber aumenta boatos de separação ao esconder a mão da aliança - Foto: Reprodução

Hailey Bieber aumenta boatos de separação ao esconder a mão da aliançaFoto: Reprodução

Publicado 13/03/2024 10:53

As especulações sobre suposta crise no casamento de Hailey e Justin Bieber dominam a web no contexto internacional. Ainda assim, um gesto enigmático da modelo pode ter intensificado ainda mais os rumores. Isso porque, recentemente, ela escondeu a mão esquerda, onde estaria sua aliança, ao ser fotografada.



A modelo foi vista chegando sozinha a um restaurante em Los Angeles e, enquanto sorria para as fotos, manteve a mão esquerda dentro do bolso. Vestindo um look casual com sobretudo e óculos, a famosa parecia estar tentando esconder o dedo anelar, evitando que o anel de compromisso, ou a falta dele, fosse notado.



Vale ressaltar que rumores sobre uma crise no casamento Baldwin-Bieber circulam há algum tempo. Inclusive, fontes próximas ao casal sugerem problemas de comportamento por parte de Justin Bieber. O pai de Hailey também deixou os fãs preocupados ao pedir orações por sua filha e genro, sem entrar em detalhes.



Mesmo após esses sinais preocupantes, Hailey foi vista de mãos dadas com Justin Bieber na igreja posteriormente. No entanto, sua ausência em eventos públicos ao lado do cantor, como a festa pré-Oscar, onde ela foi vista com outras celebridades, continua alimentando os rumores de separação.