Leidy ElinReprodução/Globo

Publicado 13/03/2024 09:48 | Atualizado 13/03/2024 09:50

A noite dessa terça-feira (12) foi marcada por reviravoltas na casa do BBB 24, deixando os rivais de Davi em uma situação ainda mais complicada. Com a eliminação de Yasmin Brunet e o tumulto envolvendo Leidy Elin, vai ficando mais claro para os brothers a força do participante baiano fora da casa.



Leidy, que havia se envolvido em uma briga em defesa de Yasmin, protagonizou um intenso confronto com Davi, jogando as roupas do motorista na piscina. A atitude da participante gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais, tornando-a alvo de reprovação do público.



Além disso, a eliminação de Yasmin Brunet deixou a sister desnorteada, já que Davi, que tanto a incomoda, não saiu da casa nas vezes que caiu na berlinda. Além disso, o apresentador Tadeu Schmidt criticou a conduta de Leidy durante o programa, aumentando a pressão sobre a participante.



Abalada pela situação, a trancista desabafou com Lucas Henrique, manifestando seu desejo de deixar o reality show. Eu quero ir embora. Eu só não tinha falado porque eu estou desde cedo assim, então não é de cabeça quente. Agora é só pra confirmar”, disse ela aos prantos, deitada na cama.



Nas redes sociais, internautas não perdoaram: “Tutora saiu ontem e deixou seu Pinscher sozinho, isso não se faz”, declarou um. “Yasmin vai ser processada por abandono de incapaz (risos)”, ironizou outra. “Sai logo, já poupa a gente de votar”, pediu uma terceira. “Ela achou que tinha causado né (risos) depois da bronca do tadeu que caiu a ficha”, afirmou mais uma.