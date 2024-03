Após surgir nu em 'Renascer', Xamã comenta experiência: 'Liberdade' - Foto: Reprodução

Após surgir nu em 'Renascer', Xamã comenta experiência: 'Liberdade' Foto: Reprodução

Publicado 13/03/2024 10:21 | Atualizado 13/03/2024 10:26

Xamã, o intérprete de Damião em "Renascer", surpreendeu o público ao aparecer completamente nu em uma cena nas últimas semanas. O trecho do cantor mergulhando no rio gerou grande repercussão e deixou a novela entre os assuntos mais comentados. Em uma entrevista nos Estúdios Globo, ele comentou a experiência.

Sobre a cena que deu o que falar na web, ele enfatizou: "A equipe é sempre muito cuidadosa com cada detalhe [...] e no início dos meus primeiros clipes já fazia alguma coisa nu”, começou. “Música é arte, nosso corpo é como se fosse um meio de transporte para a gente dizer o que quer”, explicou o rapper.

Em relação a sua estreia na dramaturgia e os elogios por sua atuação e boa forma, Xamã demonstrou gratidão. "Achei os comentários da hora, a galera participando. A novela inteira tem uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas e essa nossa liberdade de contar a história de Renascer 2024 é muito bacana", declarou.

Reconhecendo comparações entre a versão atual e a original de 1993, Xamã destacou a singularidade da novela com a nova versão do folhetim. "[As pessoas] comparam a 1ª com a 2ª e como era antigamente, mas hoje a gente tem um pouco mais de liberdade", encerrou o artista.