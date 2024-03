Viih Tube dá 'spoilers' de festa de aniversário de Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 13/03/2024 15:28 | Atualizado 13/03/2024 15:31

Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira (13) para dar "spoilers" da mega festa de aniversário da filha, Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com Eliezer. A herdeira nasceu no dia 9 de abril e ganhará uma comemoração que terá três dias de duração em um resort.

"Finalmente dispararam os convites, tanto físicos quanto online. São dois tipos de convite: amigos que tem filhos, para passar o fim de semana, e amigos sem filhos, para a festa principal, prestigiar um aninho da Lua e tal", explicou a ex-BBB nos stories do Instagram.

De acordo com a empresária, cada dia de festa terá um tema especial e ela espera que todos os convidados entrem na brincadeira. "Sexta: cabelo maluco. Sim, isso também é para os adultos. Vocês veem pelos mesversários que gostamos que a família toda entre na onda. Recomendo já chegarem com o cabelo pronto", detalhou.

"Sábado: fantasia do seu animal favorito. Domingo: pijama", revelou. Segundo Viih, a festa principal será no segundo dia de evento. "É uma festa de criança, então os trajes são infantis. 'Ah, mas não quero ir de fantasia', tudo bem, mas coloca um aninal print, vai num tema, participa da festa. A gente quer que a família e os amigos convidados também participem. É pra ser divertido, lúdico, pra se sentirem na Disney".

"Vamos tomar um café da manhã com as princesas, de pijama. Não vou revelar os temas ainda. Acabei de falar um, né... mais ou menos falei. Mas não falei qual a princesa ainda", finalizou a empresária.