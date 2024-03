Fabiana Justus volta ao hospital durante tratamento: 'Mandem energias' - Foto: Reprodução

13/03/2024

Fabiana Justus retornou ao hospital nesta quarta-feira (13) para dar continuidade ao seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda. A empresária está programada para passar por novos exames e uma sessão de quimioterapia. Tranquilizando os fãs, ela explicou porque precisava permanecer na unidade para o procedimento.



Em suas redes sociais, a filha de Roberto Justus também pediu pelo apoio dos seguidores. "Bom dia. Dia de exames e quimioterapia local. Mandem as energias maravilhosas de sempre, estão funcionando", revelou. A empresária postou uma foto deitada em uma maca, preparada para o procedimento.



Devido à sensibilidade do seu sistema imunológico durante as sessões de quimioterapia, Fabiana Justus precisa permanecer em isolamento. "As químio tem que ser internada. Como já comentei, elas zeram a imunidade e seria um risco muito grande fazer e voltar para casa”, informou ela.



“Tem que esperar o corpo reagir na recuperação, se não fica muito suscetível a vírus e bactérias. Inclusive, no hospital já existe esse risco. Também tem que repor sangue e plaquetas a todo momento", explicou a famosa. Assim, Fabiana enfrenta a difícil separação dos filhos, Luigi, de 6 meses, e as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos, devido aos períodos de internação.