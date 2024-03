Alceu Valença: show grátis em Piratininga - Reprodução/Internet

Publicado 13/03/2024 14:25

O cantor Alceu Valença enfrentou uma invasão em uma de suas residências no Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. O crime aconteceu no último sábado (9), porém a notícia só ganhou destaque nas redes sociais após a viralização do ocorrido. Isso porque os próprios vizinhos tentaram impedir o criminoso.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o invasor retirava objetos pelos fundos da propriedade. O bandido chegou a subir em um poste de fiação elétrica para acessar o local. Um músico da banda de Valença estava presente, porém, dormindo, e não percebeu a movimentação suspeita.

Após dez minutos dentro da casa, o assaltante saiu carregando uma sacola contendo itens como perfumes importados, um barbeador elétrico e um tablet. No entanto, a ação foi interrompida pelos moradores do bairro, que fazem parte de um grupo de vigilância local. Eles recuperaram os objetos e os devolveram à residência.

O vereador Vini Castello destacou a situação como descaso do governo. "É uma situação que evidencia o completo abandono do espaço que deveria ser preservado e que é patrimônio da humanidade. A invasão à casa de Alceu é apenas a ponta do iceberg de uma omissão do poder público", declarou.